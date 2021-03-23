"تنتظره مفاجأة".. نتنياهو يتقدم في النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية

أفادت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تقدم حزب "الليكود" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بما بين 31-33 مقعدا.

وأظهرت نتائج العينات الانتخابية فوز حزب "يوجد مستقبل" بنحو 16-18 مقعدا، والقائمة المشتركة بنحو 8-9 مقاعد و"أزرق أبيض" بـ7-8 مقاعد، وحزب "يمينا" المتشدد بـ7-8 مقاعد في الكنيست.

אחרי תוצאות המדגמים - מה האפשרויות להרכבת ממשלה? ומהם כמה מהתרחישים הפחות סבירים? @MoavVardi מסביר#משדר_המדגם pic.twitter.com/JIeDqUsPiE — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

وبينت النتائج الأولية، أيضا، فوز حزب "إسرائيل بيتنا" بـ7 مقاعد، وحزب "أمل جديد" بـ6 مقاعد، وحزب "شاس" بـ9 مقاعد، فيما فاز حزب "ميرتس" بـ6 مقاعد، و"العمل" بـ7.

نتائج عينات انتخابات الكنيست الـ 24 بحسب استطلاع القناة الإسرائيلية (12) تعطي معسكر نتنياهو 53 مقعدا و المعسكر المعارض 59 مقعدا وحزب "يمينا" 8 مقاعد.

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ومن بين ما أبرزته نتائج الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرين، اليوم الثلاثاء، احتمالية عدم تمكن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو والأحزاب القريبة أو الدعمة له، من تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأظهرت النتائج تفوق ائتلاف بقيادة يائير لابيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل" بحوالي 59 مقعدا، مقابل 54 فقط لنتنياهو.

סגן שר הבריאות יואב קיש, הליכוד, ל-@DoriaLampel: "קיווינו למספרים גבוהים. ה-61 הוא רגיש וצריך להיזהר, המגזר הערבי הביע אי אמון מוחלט ברשימה המשותפת"#משדר_המדגם pic.twitter.com/2Hze8vuLXU — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

​وتشهد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.