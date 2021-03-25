بعد سوريا... إسرائيل تقدم عرضا مثيرا للبنان

ونقل الصحفي والإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، عن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي، قوله إن بلاده مستعدة لتزويد المستشفيات في لبنان بأجهزة تنفس لمعالجة مرضى كورونا.
🇮🇱🇱🇧— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 24, 2021
منسق أعمال الحكومة في المناطق سابقآ إيتان دانجوت يدعو لإرسال اسطوانات الأوكسجن للمستشفيات في #لبنان في ظل النقص الخطير بها:
"يتوقع أن يرفض لبنان المقترحات ولكن خطوة اسرائيل ستشكل إشارة للمستوى السياسي المعقول في لبنان وللعالم أنه يمكن مساعدة لبنان وبناء الثقة وعزل #حزب_الله pic.twitter.com/w8jwttzt8s
وأكد الإعلامي والصحفي في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، شمعون آران، أن بلاده سبق وأن عرضت على الحكومة اللبنانية تزويدها بمساعدات إنسانية بعد انفجار مرفأ بيروت، العام الماضي، ولكن لبنان رفض تسلم هذه المساعدات.
وقال شمعون آران، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء:
منسق أعمال الحكومة في المناطق سابقآ، إيتان دانجوت، يدعو لإرسال اسطوانات أوكسجن للمستشفيات في لبنان في ظل النقص الخطير فيها.
وكان وزير الصحة السوري، حسن الغباش، أعلن يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد، قد وجه بتأمين 25 طنا من الأكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طنا ستصل على مدى ثلاثة أيام.
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