إسرائيل تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع مصر

أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع مصر.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلاله إحباط بلاده محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

أحبطت قوات #جيش_الدفاع محاولة تهريب #مخدرات على الحدود مع #مصر وذلك بعد رصدهم مشتبه بهم يحاولون تهريب ما يعادل 90 كيلوغرامًا من السموم تقدر بملايين الشواقل إلى داخل #إسرائيل. تم إلقاء القبض على المهربين وتحويلهم إلى التحقيق في#شرطة_إسرائيل pic.twitter.com/qmADsvHO14 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2021

وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي رصد مشتبه بهم يحاولون تهريب ما يعادل 90 كيلوغراما من السموم تقدر بملايين الشواقل إلى داخل إسرائيل، موضحا أنه تم إلقاء القبض على المهربين وتحويلهم إلى التحقيق.

Overnight, our troops spotted and thwarted a drug smuggling attempt from Egypt into Israel.



90 kg of drugs worth approx. 2 million NIS and a vehicle were transferred to @israelpolice. pic.twitter.com/ip3NvwE2Tb — Israel Defense Forces (@IDF) April 1, 2021

ومن جانبها، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأنه إضافة إلى إلقاء القبض على الجناة، تم الاستيلاء على مليون حبة مخدرة وسيارة نقل، أيضا.