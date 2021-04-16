إعلام: ساحة حرب جديدة بين إسرائيل وإيران

زعمت صحيفة إسرائيلية، أمس الخميس، عن محاولة المخابرات الإيرانية استدراج إسرائيليين إلى دولة عربية وتجنيدهم.

وادعت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن المخابرات الإيرانية تحاول استرداج إسرائيليين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والإيقاع بهم عبر علاقات غرامية.

השב"כ והמוסד חושפים: כך מנסים גורמי המודיעין האיראני "למשוך" ישראלים ברשתות החברתיות למפגשים בחו"ל שעלולים להביא לחטיפתם@ela1949 (צילום: דוברות שב"כ) pic.twitter.com/Hn3PD2YNaL — כאן חדשות (@kann_news) April 12, 2021

ونقلت الصحيفة على لسان مدون سفر إسرائيلي، أن عملاء استخبارات إيرانيين، تواصلوا معه عبر "إنستغرام"، وحاولوا استدراجه إلى إمارة دبي، وذلك بالتوازي مع إطلاق جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" والداخلية "الشاباك/الأمن العام الداخلي"، بيان مشترك يفيد بأن "عملاء إيرانيين حاولوا إغراء إسرائيليين للقاء خارج البلاد في محاولة لإيذائهم أو اختطافهم".

وقال البيان الإسرائيلي المشترك إن "عملاء إيرانيين قاموا بإنشاء صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنستغرام، وغالبا ما تكون لنساء يعملن في قطاع السياحة، واتصلوا بإسرائيليين بهدف استدراجهم أو اختطافهم".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مدون السفر والمصور، ماتان هيرش، الذي يدير صفحة على إنستغرام بعنوان "الإسرائيلي المسافر"، والذي ادعى أنه تم الاتصال به من قبل عملاء الاستخبارات الإيرانية، قائلا:

اتصلت بي صفحة شخصية باسم، ماري فيدال، وعندما تواصلت معها، رأيت شيئا غريبا في حسابها متمثلا في وجود 4 صور فقط جميعها تتعلق بإسرائيل.

وذكر المصور الإسرائيلي أن هذا الشخص حاول استدراجه إلى إمارة دبي لمقابلته بعد أن قدم له تهنئة بالعام الميلادي الجديد، مشتبها في صفحة "أنستغرام" بأنها مزيفة.

وأرفقت الصحيفة تغريدة لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أول أمس، تقضي بأن جهازي الشاباك والموساد قد حذرا من "عملاء إيرانيين يحاولون إغراء إسرائيليين للقاء خارج البلاد، في محاولة لإيذائهم أو اختطافهمن خاصة في إمارة دبي".