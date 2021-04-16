نتنياهو يشكر الإمارات على تهنئة إسرائيل بـ"عيد الاستقلال"

عبَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن شكره وتقديره لتهنئة الإمارات بمناسبة ما يسمى بـ"عيد الاستقلال".

ونشرت سفارة الإمارات في تل أبيب، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، قالت فيها: "نتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيدا"، وهو ما علق عليه "نتنياهو" مغردا: "شكرا لكم من جميع مواطني إسرائيل".

תודה מכל אזרחי ישראל! https://t.co/fgJu8uuLTc — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 15, 2021

ويشار إلى أن السفارة الإماراتية نفسها قد بعثت، الأسبوع الماضي، برسالة "تحية تقدير واعتزاز" لضحايا المحرقة النازية لليهود "الهولوكوست"، ذكرت خلالها أن الضحايا "كانوا ضحية التطرف والكراهية والتمييز".

تحية تقدير واعتزاز لـ #ضحايا_الهولوكوست الذين كانوا ضحية التطرف والكراهية والتمييز، وفي ذكراهم تؤكد دولة الإمارات أن القيم الإنسانية التي تأسست عليها ستبقى راسخة، فـ #المحبة و #التعايش و #التسامح من الأساسيات التي تحتاجها البشرية ليعمّ #السلام.

#الإمارات #الهولوكوست pic.twitter.com/8DC55adpRM — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) April 8, 2021

ويذكر أن الإسرائيليين يحتفلون بذكرى ما يدعى بـ"يوم الاستقلال" في 5 مايو/أيار من كل عام، حسب التقويم العبري، وهو ما يوافق 15 أبريل/نيسان هذا العام.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا أيضا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأسبق، دونالد ترامب.