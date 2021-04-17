روحاني يهنئ بشار الأسد والسوريين

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد والشعب السوري.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك بمناسبة العيد الوطني في سوریا.

بعث رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني @Rouhani_ir برقية تهنئة الى نظيره السوري 'بشار الاسد' هنأه فيها والشعب السوري بمناسبة العيد الوطني في سوریا https://t.co/jzh7Hx2Qyl pic.twitter.com/B8zRsinHz5 — ارنا العربیة (@irna_arabic) April 17, 2021

وأعرب الرئيس روحاني في برقيته عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدین في شتى المجالات واتخاذ خطوات قيّمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف جميع الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.

كما تمنى الصحة والتوفيق للرئيس بشار الأسد والتقدم والنجاح للشعب السوري.

وتحتفل سوريا، اليوم السبت، بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها حيث تعتبر المناسبة عطلة رسمية في البلاد.

ويحتفل السوريون في الـ 17 من أبريل/نيسان من كل عام بذكرى عيد الجلاء الذي تجسد بالتضحيات التي قدمها السوريون عام 1946، لطرد المستعمر الفرنسي من أرض سوريا.