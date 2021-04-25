"بصمة متميزة وأسلوب متقن"... الخارجية الإسرائيلية تشيد بخطوة سعودية

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بخطوة سعودية جديدة.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن هناك مجالا آخر تتألق فيه المرأة السعودية، ببصمة متميزة، وأسلوب متقن.

مجال آخر تتالق فيه المرأة #السعودية ! ببصمة متميزة، وأسلوب متقن، تمكَّنت المرأة السعودية من فتح جميع الأبواب، ودخول كافة المجالات، سيما بعد إطلاق "الرؤية السعودية 2030"، التي أسهمت في تمكين المرأة من العمل في اختصاصات مختلفة، منها أخيراً المجال السياسي والدبلوماسي. كل الاحترام🇸🇦 https://t.co/m6zRQWIyrd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 25, 2021

وقالت الصفحة الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية:

"تمكَّنت المرأة السعودية من فتح جميع الأبواب، ودخول كافة المجالات، سيما بعد إطلاق "الرؤية السعودية 2030".

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأن "الرؤية السعودية 2030" أسهمت في تمكين المرأة من العمل في اختصاصات مختلفة، منها أخيرا المجال السياسي والدبلوماسي، مضيفة "كل الاحترام".

واستشهدت صفحة "إسرائيل بالعربية" بسفيرة المملكة العربية السعودية لدى السويد، إيناس الشهوان، وما أكدته من أن "القيادة السعودية منحت المرأة الثقة وأصبحت ركنا في منظومة العمل السياسي والدبلوماسي".