"إسرائيل ليست دولة".. خامنئي: بدأ الخط البياني لانهيار الكيان الصهيوني

قال المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، إن "القضية الفلسطينية مازالت القضية المشتركة الأهم والأكبر للأمة الإسلامية، والخطّ البياني الانحداري باتجاه زوال العدوّ الصهيوني قد بدأ ولن يتوقف".

وجاءت تصريحات خامنئي في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم القدس العالمي، وذكر فيها أن "النظام الرأسمالي خطط لحرمان شعب من موطن آبائه وأجداده [فلسطين] ليقيم مكانه كيانا إرهابيا وأناسا غرباء من شذاذ الآفاق". وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وتابع المرشد الإيراني الأعلى:

الصهاينة حوّلوا فلسطين المغتصبة منذ البداية إلى قاعدة للإرهاب. إسرائيل، ليست دولة، بل معسكرا إرهابيا ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى، وإن مكافحة هذا الكيان السفّاك هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامّة.

ورأى خامنئي أن "نمو قوى المقاومة في معظم البلدان الإسلامية وتصاعد قدراتها، وتوجه الشعوب الإسلامية نحو الالتزام بالتعاليم الإسلامية والقرآنية مؤشرات مباركة"، داعيا الى ضرورة التكامل بين الدول الإسلامية وأن يكون محور هذا التكامل هي القضية الفلسطينية.

وشدد علي خامنئي على أن "عاملين يرسمان المستقبل هما استمرار المقاومة وتعزيز مسار الجهاد والشهادة، وكذلك الدعم العالمي للمجاهدين".