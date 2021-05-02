ظريف يعتذر عن إغضاب خامنئي

اعتذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن إثارته غضب المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي في التسجيل المسرب له.

وأعرب ظريف، في تدوينة على انستغرام، اليوم الأحد، عن "أسفه لغضب المرشد الأعلى من التسجيل المسرب الذي انتقد فيه سليماني".

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وقال ظريف، إنه "تم نشر التسجيل السري واستغلاله بشكل انتقائي واستخدامه كمصدر للعداء من قبل أعداء إيران".

وأضاف، أن "السياسة الخارجية يجب أن تكون موضع انسجام وتماسك وطني وتدار من أعلى المستويات في البلاد". وتابع، أن "اتباع قرارات المرشد الإيراني ضرورة لا يمكن إنكارها في السياسة الخارجية للبلاد".

وكان التسريب المذكور قد خلف جدلا واسعا في إيران، وقد تضمن انتقادات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني لدوره القوي في السياسة الإيرانية. وقتل سليماني أوائل العام الماضي بقصف أمريكي لموكبه قرب مطار بغداد الدولي.