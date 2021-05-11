برلماني عراقي: جولات جديدة من الحوار السعودي الإيراني في الرياض وطهران

وأضاف: "هناك عدة جولات من المحادثات ستعقد بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، الجولة القادمة في بغداد وبعدها ربما ستعقد على أراضي إحدى الدولتين بالتبادل يعني في الرياض وبعدها في طهران أو بالعكس".
وفيما بين الفائز أن "المحادثات في بغداد جرت على مستوى ممثلين عن وزارتي الخارجية في البلدين"، وأكد أن "الجولة المقبلة من المحادثات بين الطرفين في بغداد لم يتم تحديد موعد لها لحد الآن".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن حصول محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زادة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال فيها، إنه "كان هناك محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد تناولت العلاقات الثنائية وملفات إقليمية". وأضاف زادة، قائلا: "نأمل أن تنتج هذه المحادثات عن تفاهم حقيقي بين إيران والسعودية خاصة فيما يخص العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية وحل الخلافات بين البلدين".
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول في الخارجية السعودية عن إجراء بلاده محادثات مع إيران. ونقلت "رويترز" عن السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن "المحادثات مع إيران تهدف لبحث تخفيف التوتر في المنطقة".
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