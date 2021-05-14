أردوغان: تركيا ستدعم القدس كما دعمت أذربيجان في قره باغ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بدأت في دعم القدس بنفس التصميم الذي دعمته لأذربيجان في ناغورنو قره باغ.

وقال أردوغان اليوم الجمعة في خطاب متلفز:

"نحن غاضبون من نير دولة إسرائيل الإرهابية. لقد تجاوزت إسرائيل كل الحدود. ولأننا دعمنا بحزم نضال أذربيجان من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال، فإننا اليوم وبنفس الشعور نبدأ في العمل ضد الاضطهاد في البلاد".

وأضاف الرئيس التركي: "المدن الفلسطينية والقدس .. بنفس التصميم الذي دافعنا به عن حدودنا السورية".

وبحسب قوله، فقد أجرى محادثات مع رؤساء دول ورؤساء حكومات 19 دولة حول الوضع في غزة.

وأضاف الرئيس التركي "إن إيقاف إسرائيل واجب شرف إنساني. ندعو المجتمع الدولي للتحرك. مشاركة الأمم المتحدة شرط أساسي. ما يجب القيام به يجب القيام به على الفور، وإلا فإن العواقب الوخيمة حتمية".

في ليلة 8 مايو، اندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية. بدأت أعمال الشغب في منطقتين في وقت واحد: بالقرب من الحرم القدسي وحي الشيخ جراح، حيث تم طرد العديد من العائلات العربية من قبل محكمة إسرائيلية، مما أدى إلى عدة أيام من الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أعمال شغب.