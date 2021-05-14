اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في بيت لحم... فيديو

تشهد مدينة بيت لحم اشتباكات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين من جهة وقوات الشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.

وتتصاعد حدة الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ ايام، وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم، بقيام "القوات الاسرائيلية بالاعتداء على المتظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس بالضرب والقنابل الصوتية".

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين في موجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى سبعة قتلى.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن "عدد الشهداء في الضفة الغربية نتيجة المواجهات المندلعة مع القوات الإسرائيلية وصل إلى سبعة فيما تجاوز عدد الجرحى نحو الثمانين بينهم حالات خطرة".

وأوضحت الوزارة أن "معظم الإصابات بالرصاص الحي". وبحسب البيان، فإن القتلى الذين سقطوا توزعوا في مدن: "أريحا ورام الله وسلفيت ونابلس وجنين".