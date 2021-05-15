إسرائيل نفذت أكثر من 300 غارة واعتداء على قطاع غزة الليلة الماضية

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن الطائرات الحربية والبوارج والمدفعية الإسرائيلية نفذت، خلال الليلة الفائتة، أكثر من 300 غارة واعتداء على مناطق متعددة في قطاع غزة.

غزة - سبوتنيك. وقال معروف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "يتواصل عدوان الاحتلال الغاشم على شعبنا لليوم السادس، حيث شنت طائراته ومدفعيته وبوارجه الحربية أكثر من 300 غارة واعتداء، خلال الليلة الماضية، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركز القصف الإسرائيلي على شمال وغرب وجنوب غزة".

وأضاف سلامة، "هذا العدوان أسفر عن ارتقاء 139 شهيدا، بما فيهم 39 طفلا و22 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من ألف، جلهم من النساء والأطفال".

وأكد معروف أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ 6 أيام، خلف خسائر مادية كبيرة وأضرارا بالبنى التحتية ومنازل المواطنين ومزارعهم، بلغت، في تقديرات أولية، نحو 155 مليون دولار أميركي.

ووفقا له، فإن الطائرات والبوارج والمدفعية الإسرائيلية دمرت بالكامل منازلا وبيوتا سكنية، ووصل مجموع الوحدات السكنية المهدمة إلى أكثر من 719، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 4271 وحدة سكنية، بشكل جزئي.

وبلغ عدد الأبراج السكنية (العمارات السكنية العالية) والمنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي 76، كما لحقت أضرارا كلية بـ 23 مقرا إعلاميا، فضلا عن تدمير عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب التجارية والمهنية.

وبلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان حوالي 35 مليون دولار، بحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبخصوص المقرات الحكومية ومراكز الشرطة، أفاد معروف بأن إسرائيل استهدفت، إلى الآن، 63 مقرا حكوميا ومنشأة عامة، تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة 15 مليون دولار.

وأشار معروف إلى تضرر 34 مدرسة ومرفق صحي وعيادة طبية، بشكل بليغ وجزئي، جراء القصف الشديد في محيطها، كما قصفت مزارع حيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات ري، وبلغت قيمة الخسائر فيها نحو 10 مليون دولار.

كما سجلت خسائر مباشرة في المنشآت الاقتصادية والتجارية، منها مقرات لبنوك محلية، ومصانع وشوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي؛ إضافة إلى قطاع الطاقة من شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء وغيرها؛ حيث بلغت قيمة الخسائر الإجمالية فيها نحو 45 مايو دولار.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية الدائرة، لليوم السادس، على قطاع غزة واقعا إنسانيا صعبا، لاسيما وأن مئات العائلات اضطرت للنزوح من منازلها بسبب القصف العنيف، فضلا عن النقص في إمدادات السلع الأساسية للمواطنين.

وما زالت السلطات الإسرائيلية تغلق المعابر، وتمنع دخول الوقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، وهو ما عده معروف، "جريمة إنسانية، وحرب إبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".