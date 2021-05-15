أفيخاي أدرعي ينشر فيديو يظهر حالة توتر كبير في إسرائيل

شارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، مشاهد فيديو من داخل إسرائيل تظهر حالة توتر كبيرة بسبب سقوط صواريخ حماس في المنطقة.

ونشر أدرعي فيديو على صفحته الشخصية في "تويتر" يظهر مشاهد قال إنها صورت بعد سقوط صواريخ أطلقتها حماس من غزة اليوم سقط أحدها داخل مدينة عربية في إسرائيل.

وقال أدرعي في منشوره: "استمعوا إلى الأصوات من مدينة الطيبة، ثالث أكبر مدينة عربية في إسرائيل والقريبة من طولكرم والتي تعرضت لهجوم صاروخي إرهابي من قبل منظمة حماس".

استمعوا الى الأصوات من مدينة الطيبة، ثالث أكبر مدينة عربية في إسرائيل والقريبة من طولكرم والتي تعرضت لهجوم صاروخي إرهابي من قبل منظمة حماس.

صواريخ حماس لا تميز بين يهوي وأعجمي #حماس_تحت_القصف #خطيئة_حماس pic.twitter.com/rR3pD3q697 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2021

ويظهر في الفيديو حالة توتر شديد بعد سقوط الصاروخ في المنطقة، وبحسب الفيديو لم تحدث إصابات بين المواطنين.

وبدورها، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن هناك تقارير مقلقة من فلسطين تدل على وجود أنماط سابقة من القوة المفرطة.

وبحسب بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت المنظمة، إن "المجتمع الدولي يحتاج إلى اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين".

وأوضحت أن "هناك تقارير مقلقة تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ما يعكس أنماطًا سابقة من القوة المفرطة".