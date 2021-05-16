السيسي يتوجه إلى باريس

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من "مؤتمر باريس" لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، إضافة إلى المشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمرين يومي 17 و18 مايو/ أيار الجاري على التوالي، حسبما ذكر بيان المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في مصر.

ولفت البيان إلى أن مشاركة السيسي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الوثيقة المتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، وتعكس الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ولفت بيان المتحدث الرئاسي المصري إلى أن زيارة السيسي إلى باريس تكشف ثقل مصر على مستوى القارة الأفريقية، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن يركز السيسي في حديثه أمام مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان، على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، كما يستعرض جهود مصر في هذا الصدد.

وخلال مشاركته في أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية"، يتحدث الرئيس المصري عن الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، ومواجهة تداعيات أزمة كورونا وعمليات نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية وضخ الاستثمارات إليها.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات بين السيسي وماكرون لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تشمل زيارة السيسي عقد لقاءات أخرى على هامش المؤتمرين تشمل رجال أعمال ورؤساء دول من المشاركين في المؤتمرين.