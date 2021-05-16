قبل زيارة الرئيس الأبخازي... سوريا تبادر بخطوة ربط اقتصادي

أعلنت سوريا عن افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة صناعة وتجارة أبخازيا، على أراضيها.

وقالت مصادر "سبوتنيك" إن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر خليل أصدر قرارا يقضي بافتتاح مكتب تمثيلي في دمشق، لغرف التجارة والصناعة بجمهورية أبخازيا.

وأشارت المصادر إلى أن القرار تضمن تسمية نزار الجبان مديرا عاما للمكتب.

ومساء اليوم، يصل الرئيس الأبخازي أصلان بزانيا إلى العاصمة السورية دمشق على رئيس وفد اقتصادي كبير.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس بزانيا، في لقاء يتناول الملفات الاقتصادية المشتركة.

وافتتحت أبخازيا سفارتها في دمشق شهر تشرين الأول الماضي، في سياق تطور مضطرد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.