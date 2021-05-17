حماس تعلن استهداف بارجة إسرائيلية بالصواريخ قرب شواطئ غزة... وإسرائيل ترد

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة بحزمة من الصواريخ.

على الجانب الآخر، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، تعرض إحدى قطعه البحرية لهجوم صاروخي بالفعل، لكنه نفى تعرضها لأي إصابة.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن سلاح البحرية بدعم من الطيران أحبط "عملية تخريبية" في المجال البحري شمالي قطاع غزة.

#عاجل سلاح البحرية وطائرات أحبطت عملية تخريبية في المجال البحري في شمال قطاع غزة بعد ان رصدت في الايام الأخيرة تحركات مشبوهة في منطقة شمال قطاع غزة بالقرب من مصالح تابعة للقوة البحرية لحماس. اليوم تم رصد والقضاء على قطعة بحرية مسيرة ذات قدرات غوص كانت في طريقها لتنفيذ العملية pic.twitter.com/DoVGQvwtAz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2021

وأوضح أن القوات الإسرائيلية قضت على قطعة بحرية مسيرة ذات قدرات غوص، كانت في طريقها لتنفيذ عملية، إلى جانب القضاء على عدد من النشطاء الذين يقودون الهجوم.

#عاجل قبل قليل تمكن جيش الدفاع من القضاء على قطعة بحرية غير مأهولة والقضاء على عدد من النشطاء كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية في المجال البحري. في الأيام الأخيرة ضربنا بقوة مصالح حماس البحرية حيث نفذنا اليوم عملية مشتركة جوًا وبحرا للقضاء على خطة لاستخدام قطعة بحرية غير مأهولة pic.twitter.com/yI4Ana9F5T — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2021

في وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف قائد بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بغارات جوية شنتها طائرات حربية باتجاه سيارة كان يستقلها غربي قطاع غزة.

كما أعلن قص سلاح الجو 9 مقار لحركة "حماس" بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، من بينها منازل قادة تشكيلات ميدانية قال إنها "استُخدمت كمخازن للأسلحة"، بالتوازي مع رشقات صاروخية من القطاع على المستوطنات المحاذية له.