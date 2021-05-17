انفجارات متتالية تهز مدينة غزة والطائرات الإسرائيلية تدمر مبنى غرب جامعة الأزهر.. فيديو

أفاد مراسل وكالة سبوتنيك، منذ قليل، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت حي الكتيبة غرب غزة.

موسكو - سبوتنيك. وأشار المراسل إلى أن الغارات استهدفت مجموعة مبان في حي الكتيبة غرب مدينة غزة.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خانيونس.

#شاهد | غارات إسرائيلية عنيفة من قبل طائرات الاحتلال الحربية على مدينة غزة pic.twitter.com/dfhhnS46aT — فلسطين الآن (@paltimes2015) May 17, 2021

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة الهجمات الصاروخية. داعيا في الوقت ذاته إلى التهدئة.

شكك مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الاثنين، في إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بعد أكثر من أسبوع من الصراع العنيف الذي خلف عشرات القتلى.