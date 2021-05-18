المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة

قالت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصفت مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية في رد أولي على العدوان الإسرائيلي فجر اليوم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة "نتيفوت" بغلاف غزة.

قالت وسائل إعلام فلسطينية في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر منزل عائلة الرنتيسي قرب المجمع الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أنه لم تحدث إصابات في الغارة التي استهدفت منزل عائلة الرنتيسي في حي النصر.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت حي الكتيبة غرب غزة.

وأشار المراسل إلى أن الغارات استهدفت مجموعة مبان في حي الكتيبة غرب مدينة غزة.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خانيونس.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة الهجمات الصاروخية. داعيا في الوقت ذاته إلى التهدئة.

وشكك مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الاثنين، في إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بعد أكثر من أسبوع من الصراع العنيف الذي خلف عشرات القتلى.