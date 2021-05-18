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    نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021

    نزوح 34 ألف شخص من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا... صور+فيديو

    © Sputnik . Ajwad Jradat
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    ،نزح عشرات الألاف من الفلسطينيين في قطاع غزة الى مدارس الأونروا لإيجاد مكان أكثر أمانا مع استمرار القصف الإسرائيلي على بلدات وأحياء القطاع وتدمير مئات المنازل.

    وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 34 ألف فلسطيني لجؤوا إلى مدارس تابعة لها في قطاع غزة، وقد استقبلت 40 مدرسة النازحين فيما تستعد باقي المدراس التابعة للوكالة لاستقبال مزيد من الفلسطينيين مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

    نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021

    استقبلت مدرسة ذكور غزة الجديدة التابعة لوكالة الأونروا مئات العائلات من شمال قطاع غزة وتحديدا من منطقة بيت حانون، وقد تجمع الأهالي في صفوف المدرسة وجلبوا ما استطاعوا حمله وسط الغارات العنيفة التي تركزت في منطقة الشمال، وتقول عبير العطار، وهي نازحة من بيت حانون، لقد هربنا من بيتنا أثناء القصف على الدواب لعدم وجود مركبات، لقد رأيت بيت جيراني يسقط عليهم بفعل صاروخ، وحتى الدواب من شدة القصف وقعت بنا في منتصف الطريق، لقد كانت لحظات قاسية لن انساها طوال حياتي خاصة على أطفالي الثلاثة الذين أصيبوا بالهلع.

    البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة في ظل الحرب القائمة حلم أهلها، هكذا تقول جميلة العطار التي نزحت من منطقة العطاطرة في مدينة بيت حانون شمال القطاع، فكل أمنيتها أن تبقى وعائلتها بعيدا عن القصف الذي دمر بيتها ولم تجد مكانا تؤوي إليه غير مدراس الأونروا، ولم تجد تحت الإنقاذ ما تجلبه من بيتها المدمر، حتى أحذية أطفالها وملابس العيد لم تسلم، وكل البيت بما فيه دمر بالكامل، وأما أم حمزة شحادة فتروي قصتها مع القصف الذي استهدف حي العطاطرة وكيف نجت وأولادها بأعجوبة بعدما وضعتهم في خزانة الملابس التي انقلبت بهم ولم يستطيعوا الخروج منها حتى بزوغ الفجر حين حضر أحد الجيران لمساعدتهم.

    نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021

    النازحون في قطاع غزة خاصة من منطقة الشمال في ازدياد مستمر مع استمرار الحرب، يعيشون ظروف سيئة في مدارس الأونروا التي لا يوجد مكان في القطاع أكثر أمانا منها في الوقت الحالي، يأملون أن تنتهي الحرب وأن يعودوا إلى بلداتهم، وفي ظل هذا يبحث الأطفال عن متنفسهم الخاص بعيدا عن حروب الكبار فترى ساحة المدرسة تعج بالأطفال يلعبون ويبحثون عن فرحة وسط الركام.

    نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021

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    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, إسرائيل, غزة
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