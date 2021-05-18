مقتل مدنيين في مظاهرات احتجاج ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

قضى عدد من المدنيين السوريين خلال مظاهرات متزامنة خرجت في عدد من مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا، رفضا لتواجده، وسط تقدم كبير للمتظاهرين أسفر عن تحرير عدد من النقاط التي يسيطر عليها مسلحون موالين له.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة: "أن شابين قضيا بالرصاص الحي الذي أطلقته ميليشيا "الأسايش"، الذراع الامني لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الامريكي، الأول قتل بعد سيطرة المتظاهرين على عدد من النقاط في حيي النشوة الغربية والشريعة خصوصاً دواري الكهرباء والشريعة، فيما سقط الآخر في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة".

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وأضاف: "أن المظاهرات شملت مناطق المحافظة كافة اليوم الثلاثاء 18 أيار/ مايو".

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وتابع المراسل :"الآلاف من سكان قرى وبلدات ومدن ريف محافظة الحسكة الجنوبي خرجوا منذ صباح اليوم الثلاثاء، في مظاهرات شعبية حاشدة ضد ممارسات الجيش الامريكي ومسلحي التنظيم الموالي له، وسياستهما في تجويع الشعب السوري، وآخرها القرار الذي صدر عما يسمى "الإدارة الذاتية " التابعة لـ "قسد" برفع أسعار المحروقات من مازوت وببنزين واسطوانات غاز منزلي.

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وأضاف المراسل أن المحتجين حرروا عددا من النقاط والحواجز التابعة لتنظيم "قسد" في قريتي الغرب وعجاجة الحجية جنوبي الحسكة، إضافة لعدد من النقاط عند مدخل مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة.

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وبين أن المظاهرات امتدت من مدينة الشدادي مرورا بقرى العطالة والغرب والحدادية والعريشة وعجاجة وقانا والكرامة جنوبي محافظة الحسكة وصولاً إلى أحياء النشوة الشريعة والغربية، حيث قام المحتجون بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة ومنعوا صهاريج نقل النفط الخام وسيارات عسكرية تابعة للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي من المرور.

© Sputnik . Attia Al-Attia مقتل مدنيين خلال مظاهرات ضد الجيش الأمريكي شرقي سوريا

وبين المراسل أن المتظاهرين في جميع المناطق رفعوا أعلام الجمهورية العربية السورية ورددوا شعارات تحيي الجيش العربي السوري والرئيس بشار الأسد.