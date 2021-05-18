هنية يعلق على قرار السيسي تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

عبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، عن شكره وتقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قراره تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال هنية، في بيان، إن "قرار السيسي يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وثمن المسؤول الفلسطيني "الجهود التي تبذلها مصر من أجل كبح جماح العدوان الاسرائيلي على الأهل في غزة، وإعادة فتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال كافة المساعدات واحتياجات القطاع".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، عن مبادرة مصرية تقضي بمنح مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة. في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرت بالبنية التحتية.

وكان مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أعلن أن خسائر القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أسبوع على قطاع غزة بلغت 244 مليون دولار، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 73 مقرا حكوميا، واستهدفت شبكات المياه والصرف الصحي.