مشعل: المقاومة الفلسطينية هيأت نفسها للتصدي لحرب مع الاحتلال تستمر شهورا

قال رئيس الإقليم الخارجي لحركة حماس، خالد مشعل، إن "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نجحت في تهشيم صورة الجيش الإسرائيلي".

وأضاف مشعل، خلال لقاء مع قناة "الأقصى" الفضائية: "المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم".

وتابع: "غزة ومقاومتها أخذت باقتدار سيف القدس، والمقاومة في غزة هشّمت صورة الجيش الصهيوني"، مضيفا أن "شعبنا في غزة والقدس بعث روح الانتفاضة من جديد، وغزة جعلت المستحيل ممكنا من خلال انتصارها للقدس".

▪️ *رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل:* التحية لأبناء شعبنا في غزة وساحات الأقصى والضفة والداخل.



▪️ *مشعل:* المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى.



▪️ *مشعل:* غزة ومقاومتها أخذت باقتدار سيف القدس.



▪️ *مشعل:* المقاومة في غزة هشمت صورة الجيش الصهيوني. — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) May 18, 2021

وشدد رئيس الإقليم الخارجي لحركة حماس، على ضرورة تواصل الانتفاضة في الضفة والداخل المحتل، مضيفا أن هذا "أمر ممكن وضروري لأن العدو فشل وارتبكت حسابته، ولم يستطع أن يحقق أهدافه بغزة".

ورأى مشعل أن "إسرائيل تبحث عن صورة المنتصر بعد أن هزمتها المقاومة"، قائلا: إن المقاومة "هيأت نفسها للتصدي لحرب تستمر أسابيعَ وشهورا"، مضيفا أن "الاحتلال سيوقف الحرب رغما عنه، لأنه لن يتحمل استمرارها".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.