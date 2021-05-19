أمير سعودي يرد على شربل وهبة بصور "مدن الخلايجة البدو"

انتقد أمير سعودي تصريحات وزير الخارجية اللبناني السابق، شربل وهبه التي وصف فيها محلل سعودي بأنه "من أهل البدو".

وفي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، صورا من عواصم ومدن خليجية.

وقال سطام في تغريدته: "مدن الخلايجة البدو يقودون المنطقة اقتصاديا وتقنيا وثقافيا وعلميا وسياحيا ويأتي حاقد ناكر للمعروف لم يصل إلى ربع ما وصلوه ويسخر بهم".

وتابع قائلا: "الكلام رخيص بإمكان كل إنسان أن يتكلم بكلام لا يليق ولكن الواقع هو الفيصل الحمدلله على النعمة التي أكرمنا الله بها".

مدن الخلايجة البدو يقودون المنطقه اقتصاديا و تقنيا و ثقافيا و علميا و سياحيا وياتي حاقد ناكر للمعروف لم يصل الى ربع ما وصلوه و يسخر بهم 😄 الكلام رخيص بإمكان كل إنسان أن يتكلم بكلام لا يليق ولكن الواقع هو الفيصل الحمدلله على النعمة التي اكرمنا الله بها #البداوة_فخر_وعز pic.twitter.com/FzirMwa1R2 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) May 18, 2021

​وكان وهبة قد أثار التوتر بتصريحاته، عندما قال إن الدول الخليجية دعمت صعود تنظيم "داعش"، وهو ما ردت عليه السعودية والإمارات والكويت والبحرين باستدعاء سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.

كما أشار وهبة في انفعال خلال لقاء تلفزيون على شاشة "الحرة" الأمريكية، إلى المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، ووصفه بعبارة "واحد من أهل البدو"، بجانب تلميحه إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في إسطنبول بواسطة مسؤولين سعوديين.

وعلى إثر هذه التوترات، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، تعيين نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع، زينة عكر، اليوم الأربعاء، وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، بعد قبوله استقالة شربل وهبة.