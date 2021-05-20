البنك الدولي: السودان يجري إصلاحات جريئة

وصف البنك الدولي ما يقوم به السودان من إصلاحات اقتصادية بأنها "إصلاحات جريئة"، مشيرا إلى أنها تساهم في تحقيق التعافي وحل مشاكل الديون التي كانت تواجه البلاد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تلك التصريحات جاءت على لسان المدير العام للعمليات في البنك الدولي أكسل فان تروتسنبرغ، إثر لقائه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على هامش مؤتمر باريس لأجل السودان.

وتابع: "البنك الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة السودان مؤخرا"، مضيفا: "نعبر عن دعمنا للإصلاحات الجريئة في البلاد بغرض إعادة السودان إلى طريق التعافي الاقتصادي وحل مشكلة الديون".

وقال أكسل: "نتطلع إلى تعميق الشراكة ومساعدة السودان في تحقيق مكاسب تنموية حقيقية، لكن هناك حاجة إلى دعم مالي من المجتمع الدولي لضمان تسوية المزيد من المتأخرات".

ولفت المدير العام للعمليات في البنك الدولي إلى أن استمرار الدعم سيساعد السودان على تعميق الإصلاحات اللازمة للنمو والاستثمار لأجل مواطنيه وتخفيف الصدمات الاقتصادية.