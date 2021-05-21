الأسد يؤكد استمرار دعمه ومساندته بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، وفدا فلسطينيا ضم عددا من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية.

دمشق- سبوتنيك. وقال أمين عام جبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد الذي كان من ضمن الوفد الفلسطيني الذي التقى الأسد في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" أن "الرئيس الأسد أكد خلال اللقاء استمرار دعمه ومساندته بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف عبد المجيد أن "سوريا لم تبخل خلال السنين الماضية، والرئيس الأسد أكد لنا استمرار دعمه ومساندته بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وصيانة القضية الفلسطينية، مؤكدا أن سوريا ستستمر في إسنادها للمقاومة الفلسطينية حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات والقدس من المخططات التي تستهدفها".

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".