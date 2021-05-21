بعد الإعلان عن أسلحة "غزة والقدس".. الحرس الثوري يكشف عن استراتيجية بلاده المستقبلية

كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، عن استراتيجية بلاده المستقبلية.

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الجمعة، عن اللواء سلامي أن استراتيجية إيران المستقبلية تتمثل في توسيع المجال الدفاعي في العمق وعلى ارتفاعات عالية، وإلى الحصول على إمكانية الحرب عن بعد.

وجاءت تصريحات اللواء حسين سلامي خلال مراسم إزاحة الستار عن إنجازات بلاده العسكرية في مجال تصنيع الطائرات المسيرة والمنظومات الدفاعية، مشيرا إلى أن تصنيع الطائرة المسيرة الثقيلة "غزة"، والتي وصفها بأنها طائرة متطورة واستراتيجية.

وقال قائد الحرس الثوري:

إن الطائرة المسيرة الثقيلة والعريضة البدن "غزة"، تم تطويرها اليوم من قبل القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، والتي أوصلتنا إلى مستوى جديد من القوة والقدرة في مجال القتال الجوي، لتحل محل الطائرات المأهولة في القتال الجوي، وهي قادرة على التحليق إلى ارتفاع أكثر من 35 ألف قدم.

وحول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أوضح اللواء حسين سلامي، أن "نجاح المقاومة الفلسطينية تزامن هذه الأيام مع إزاحة الستار عن إنجازاتنا الدفاعية، دفعنا إلى تسمية الطائرة المسيرة العريضة البدن للحرس الثوري باسم "غزة"، لتكون فخرا أبديا لمن هم في تلك الأرض اليوم الذين يقفون ضد عدوان الصهاينة ويدافعون عن شرفهم وكرامتهم بصلابة وشهامة".