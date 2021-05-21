وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإسرائيلي خطوات ما بعد وقف إطلاق النار

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، الخطوات التالية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية فقد تلقى شكري مساء اليوم اتصالاً من أشكينازي والذي "ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني".

وأكد أشكينازي خلال الاتصال "حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء".

وبحث الوزيران "الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة، وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام".

توجه وفد أمني مصري إلى قطاع غزة للقاء مسؤولين في حماس والفصائل الفلسطينية لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت القاهرة أعلنت أنها ستوفد وفدين أمنيين، واحد إلى لتل أبيب والآخر إلى المناطق الفلسطينية؛ لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وقال التلفزيون المصري الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.