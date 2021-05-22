طيار إسرائيلي: لهذا السبب دمرنا بعض أبراج قطاع غزة

كشف طيار إسرائيلي، اليوم السبت، سبب قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بتدمير بعض أبراج قطاع غزة، خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين.

ونقلت وكالة أنباء "سوا" الإخبارية، عن الطيار الإسرائيلي (د)، حديثه للقناة 12 الإسرائيلية، والذي قال فيه: "إن تدمير وقصف الأبراج خلال العملية العسكرية على قطاع غزة كان طريقا للتنفيس عن إحباط الجيش الإسرائيلي بعد فشله في وقف إطلاق الصواريخ من القطاع".

ومضى قائلا: "لم ننجح في وقف إطلاق الصواريخ، لم ننجح في المساس بقيادة التنظيمات الإرهابية لذلك نسقط الأبراج".

وأضاف الطيار الإسرائيلي: "لا نقلل من شدة الهجمات التي نفذناها "، معترفا بإلقاء أطنان من الذخيرة والنيران بشكل لا يشك فيه أحد، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى مشاعر يشاركه فيها زملاؤه، قائلا: "كنت أخرج لشن غارة مع إحساس أن إسقاط الأبراج أصبح طريقنا للتنفيس عن الإحباط مما يحدث لنا ومن نجاح الفصائل في غزة في الاستمرار بركلنا".

وكانت وكالة "الأونروا" قد أعلنت أن الخسائر المادية الأوليّة في غزة بلغت عشرات الملايين من الدولارت، إضافة إلى تسببها في نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس تابعة للوكالة، كما تسبب قصف غزة بأضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة، كما قدرت وزارة الزراعة في غزة الأضرار بنحو 27 مليون دولار شملت الأراضي الزراعية.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، كانت قد أعلنت الخميس الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 232 بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و1910 مصابين ومن بين الإصابات، 560 طفلا، و380 سيدة، و91 مُسنّا.