أمير قطر: نواصل جهود منع "اعتداءات" إسرائيل على الفلسطينيين

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده ستواصل جهود منع ما وصفه بـ "الاعتداءات الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، وذلك إثر التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".