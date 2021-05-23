المقداد: الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج سارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية

سلم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأحد، وزير العدل أحمد السيد واللجنة العليا للانتخابات نتائج فرز أصوات الناخبين السوريين المقيمين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال المقداد، في كلمة له، إن "الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج جرت في 46 صندوقا انتخابيا في السفارات السورية، وسارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

​وأضاف أن "نسبة المشاركة من الناخبين المقيمين في الخارج مرتفعة جدا بالرغم من منع بعض الجهات وصول السوريين إلى صناديق الاقتراع"، مرحبا بمن لم يتمكن من الإدلاء بصوته في السفارة السورية في لبنان بأداء واجبه الوطني على أرض الجمهورية العربية السورية.

#المقداد: نرحب بمن لم يتمكن من الإدلاء بصوته في السفارة السورية في لبنان بأداء واجبه الوطني على أرض الجمهورية العربية السورية #سورية_تنتخب_2021#الانتخابات_الرئاسية_26_أيار_2021#الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/x89Gh9Vu9p — سانا عاجل (@SanaAjel) May 23, 2021

ووجّه وزير الخارجية السوري دعوة إلى قوات سوريا الديمقراطية للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرتها "إذا كانت تعتبر نفسها ديمقراطية".

يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري، فيما صوّت السوريون في الخارج، في يوم واحد فقط، في الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله عبد الله.