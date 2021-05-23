المقداد: الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج سارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية

وقال المقداد، في كلمة له، إن "الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج جرت في 46 صندوقا انتخابيا في السفارات السورية، وسارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
#عاجل || #المقداد: الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج جرت في 46 صندوقاً انتخابياً في #السفارات_السورية وسارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية#سورية_تنتخب_2021#الانتخابات_الرئاسية_26_أيار_2021#الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/241q7xhfUG
— سانا عاجل (@SanaAjel) May 23, 2021
وأضاف أن "نسبة المشاركة من الناخبين المقيمين في الخارج مرتفعة جدا بالرغم من منع بعض الجهات وصول السوريين إلى صناديق الاقتراع"، مرحبا بمن لم يتمكن من الإدلاء بصوته في السفارة السورية في لبنان بأداء واجبه الوطني على أرض الجمهورية العربية السورية.
#المقداد: نرحب بمن لم يتمكن من الإدلاء بصوته في السفارة السورية في لبنان بأداء واجبه الوطني على أرض الجمهورية العربية السورية #سورية_تنتخب_2021#الانتخابات_الرئاسية_26_أيار_2021#الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/x89Gh9Vu9p— سانا عاجل (@SanaAjel) May 23, 2021
ووجّه وزير الخارجية السوري دعوة إلى قوات سوريا الديمقراطية للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرتها "إذا كانت تعتبر نفسها ديمقراطية".
يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري، فيما صوّت السوريون في الخارج، في يوم واحد فقط، في الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله عبد الله.
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