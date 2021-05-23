بعشرات الآلاف... صحيفة عبرية: إسرائيليون يتلقون العلاج النفسي بسبب حرب غزة

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن تلقي عشرات الآلاف من الإسرائيليين العلاج النفسي، وطلب المساعدة النفسية بسبب الحرب على قطاع غزة الأخيرة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بأن آلاف الإسرائيليين توجهوا إلى مكاتب الرعاية الاجتماعية في بلادهم طلبا للمساعدة النفسية، منذ بداية الحرب مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكدت أن حالة التوتر والضغط العصبي والنفسي لدى الإسرائيليين خلال أيام الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي امدت لـ11 يوما كاملة، تحولت إلى أزمة نفسية صعبة لدى كثير منهم، ما تسبب في ارتفاع عدد الحالات التي توجهت إلى طلب المساعدة المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن جمعية "عيران" الإسرائيلية الخاصة بالشؤون الاجتماعية، قد تلقت نحو 10 آلاف طلب للحصول على علاج نفسي، منذ بداية الحرب مع غزة، حيث تتعاطى مع 30% من حالات القلق، و20% حالات ضيق نفسي حاد، و20% حالات تتعلق بالعلاقات العائلية والأسرية، و30% حالات الشعور بالوحدة.

وبدأ، صباح أول أمس الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.