تركي آل الشيخ ينقل رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى السيسي

نقل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلاله لقائه معه في مصر.

وأبلغ آل الشيخ السيسي تحيات وتقدير ملك السعودية وولي عهده له، بحسب بيان رسمي صادر عن بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

من جانبه، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتركي آل الشيخ خلال لقائه معه، على "عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والسعودية وشعبيها، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين".

كما شدد السيسي أن تلك "الشراكة تشهد تطورا مستمرا، وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع تأكيده على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوما إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص"، وفق ما جاء في بيان الرئاسة المصرية.

وكان حاضرا لقاء الرئيس المصري برئيس الهيئة العامىة للترفيه في السعودية، رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.