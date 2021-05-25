مصر..تحديث قطاري "القاهرة-أسوان" بعربات روسية جديدة

أعلنت السكة الحديدية المصرية، اعتبارا من يوم الأربعاء 26 مايو، تبديل عربات قطار 80 بين القاهرة وأسوان بعربات روسية.

وتتميز عربات القطار الروسية بأنها ذات تهوية ديناميكية لتحل مكان العربات العادية.

وبحسب بيان تشغيل القطارات سيكون التركيب لـ11 عربة، وينطلق القطار رقم 80 من القاهرة في الساعة 8.30 صباحا ليصل أسوان الساعة 1.45 صباح اليوم التالي.

وقرر اعتبارا من 28 الشهر تحديث القطار رقم 81 المتجه من أسوان الى القاهرة بعربات روسية ذات تهوية ديناميكة، بحسب ما نقل موقع "صدى البلد".

وينطلق لقطار رقم 81 من أسوان الساعة 4.30 صباحا ليصل القاهرة الساعة 22.25.

يذكر بأن السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسنكو، أعلن في وقت سابق، أن شركة "ترانس ماش" القابضة الروسية، تشارك في مناقصة السلطات المصرية لتوريد مئة قاطرة للسكك الحديدية المصرية، مع إمكانية توطين الإنتاج.

وقال بوريسنكو، رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" خلال مقابلة مع الصحفيين الروس: "تم بالفعل تسليم 226 عربة، بحسب "ترانس ماش" القابضة. تتم عمليات التسليم وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث بدأت في حزيران/يونيو 2020 ويجب أن تكتمل في تشرين الأول/أكتوبر 2023".