قتلى وجرحى بين المتظاهرين إثر إطلاق الرصاص الحي وسط بغداد

أفاد متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة 11 آخرين إثر استخدام قوات الأمن الرصا الحي، في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأكد متظاهر لوكالة "سبوتنيك"، تحفظ الكشف عن سمه، أن متظاهرين اثنين قتلا إثر اصابتهما برصاص حي استخدمته القوات الأمنية لتفريق التظاهرات بساحة التحرير.

وأضاف أخر، أن 11 متظاهرا أصيبوا بجروح متفاوتة إثر الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، منوها إلى نقل الجرحى إلى مستشفيات بجانب الرصافة منها مستشفى جراحة الجملة العصبية، والكمدي والشيخ زايد.

يتبع...