البرهان: مستعدون لاستقبال كل من يريد السلام للسودان

أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستقبال كل من يريد السلام للسودان.

وقال البرهان، في كلمة له خلال مفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية شمال، إن السودان "عازم على تحقيق السلام مع كل الأطراف"، مؤكدا الالتزام بالحوار من أجل تحقيق السلام في السودان.

ودعا البرهان للوحدة بين قوى الثورة من أجل السلام في السودان والعمل في الحكومة الانتقالية معا لتحقيق الأفضل للسودان، كما دعا رئيس حركة تحرير السودان في دارفور للانضمام للسلام، قائلا: "قادرون على حل خلافاتنا الداخلية سويا".

وشدد على ضرورة التعاون لكي نكمل البعض، مؤكدا أن جميع السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات.

وكان مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، في السودان، ضيو مطوك، أكد اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الجلسة الافتتاحية للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأعلن ضيو أنه عقب الجلسة الافتتاحية، المقرر انعقادها، اليوم، ستدخل الأطراف في عملية التفاوض والتي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين، لافتا إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، "ستدفع بورقة إطارية خلال جلسة التفاوض، تتضمن عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية"، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

واستقبل رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، أمس الثلاثاء، في جوبا، رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الذى وصل إلى جوبا للمشاركة في بدء التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وكلف مجلس شركاء الحكم السوداني، لجنة للتواصل مع رئيس الوزراء لتعيين ولاة الولايات خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً، ووصل عضوا مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رئيس وفد التفاوض الحكومي، ومحمد الحسن التعايشي، إلى جوبا. وسيرأس كباشي، وفد الخرطوم لجولة التفاوض مع الحركة الشعبية -شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.