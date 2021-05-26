الجيش السوداني ينفي حدوث اشتباكات مع قوات إثيوبية عند الحدود

نفى الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، صحة الأخبار المتداولة حول وقوع اشتباكات عسكرية بين قوات الجيش السوداني والإثيوبي في منطقة باسانده الحدودية.

الخرطوم- سبوتنيك. وقال الجيش السوداني، في بيان اليوم: "انتشرت في بعض الوسائل الإعلامية أخبار تفيد باشتباكات عسكرية بمنطقة باسنده بالحدود الشرقية، نؤكد للجميع هدوء الأحوال وعدم حدوث أي اشتباكات وان القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية".

يتبع...