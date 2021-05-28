المسماري يتهم أطرافا بعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر القادم

أتهم الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أطرافا تحاول عرقلة المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطات من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر نهاية العام، مؤكداً على أن هذه الأطراف تسعى لاستمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي.

بنغازي– سبوتنيك. وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "ليبيا على حافة أحداث تاريخية مهمة فبعد سنوات من الحرب على الإرهاب والجريمة التي تقودها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبعد هذه المرحلة الهامة والمفصلية من النضال الوطني يظهر الشعب الليبي رغبة قوية في تحقيق السلام ومصالحة وطنية تجبر الضرر وتحقق مبادئ التسامح أصبح الهدف الرئيسي في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ".

وأكد على أن "هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات بل يريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والجريمة وهؤلاء الخونة لا يطلقون النار بالسلاح فقط بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتظليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية".

واوضح أن "كل يوم نرصد العشرات من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة في فضاء المعلومات وعلى القنوات المرئية بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي"، موضحاً أنه "على سبيل المثال وردت أمس أنباء عن وقوع هجوم على فرع الهلال الأحمر في مدينة هون بمنطقة الجفرة ونحن نعلن أن المدينة هادئة ومستقرة والجيش الوطني الليبي والشرطة العسكرية تدعم مدرية الأمن والأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع بشكل كامل".

وأكد المسماري على أن "أي محاولة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي محكوم عليها بالفشل والسقوط".

ويستعد الجيش الوطني التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لإقامة عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي يوم السبت 29 مايو/أيار.

وتجري التدريبات على الحفل في قاعدة بنينا الجوية بالقرب من بنغازي، بمشاركة دبابات ومدفعية ذاتية الحركة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وغيرها من الأسلحة.