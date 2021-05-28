وزراء الخارجية العرب يجتمعون في قطر 8 يونيو المقبل

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجمعة، عن استضافة دولة قطر اجتماعا تشاوريا لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم 8 يونيو/ حزيران المقبل، بناء على طلب من الدوحة.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا يوم 8 يونيو المقبل في الدوحة، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضح زكي أن الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.

يشار إلى أن صيغة الاجتماعات التشاورية تعد تقليدا معمولا به على مستوى مجلس الجامعة، وتتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.

وترأس الدوحة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.