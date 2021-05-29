سفير إسرائيل في المغرب يشارك في مباراة كرة قدم مع لاعبين مغربيين سابقين... صور

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، صورا للسفير الإسرائيلي في المغرب دافيد غوفرين، أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم جمعته ببعض لاعبي كرة القدم المغربيين السابقين على ملعب استاد محمد السادس.

وظهر السفير الإسرائيلي في الصور وهو يرتدي القميص الوطني للمنتخب المغربي، حيث يبدو أنه لعب ضمن صفوفه خلال المباراة.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية، قائلة: "شارك رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين في مباراة كرة قدم جمعته ببعض لاعبي كرة القدم المغربيين السابقين وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط في ملعب محمد 6 بسلا".

ونقلت عن السفير غوفرين، قوله: "كانت من أفضل الأوقات التي عشتها بالمغرب".

وكان السفير الإسرائيلي قد نشر، أمس الجمعة، صوراً لمباراة لكرة القدم جمعته برئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، وعدد من السفراء الأجانب في المغرب ونخبة من لاعبي كرة القدم المغاربة السابقين.

استمتعت كثيرا بالمباراة اللتي جمعت يوم امس بين السادة السفراء بالمغرب ونخبة من لاعبي كرة القدم المغاربة المتقاعدين، بملعب محمد 6 بسلا. بالرغم من ان فريقي خسر امام خصم قوي، كانت من افضل الاوقات اللتي عشتها بالمغرب! pic.twitter.com/qxhEOlVqpW — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) May 28, 2021

وكتب، معلقا على الصور: "بالرغم من أن فريقي خسر أمام خصم قوي، كانت من أفضل الأوقات اللتي عشتها بالمغرب".

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن السفير دافيد غوفرين وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، لتولي مهامه كرئيس للبعثة الإسرائيلية هناك.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توقفت في عام 2000.