بريطانيون يطلقون اسم "غزة" على شارع في مدينة لندن

قام سكان منطقة كينينغتون البريطانية، اليوم السبت، بإطلاق اسم "غزة" على أحد الشوارع في العاصمة البريطانية، لندن.

وذكر "الموقع الإلكتروني أمد"، مساء اليوم السبت، أن إطلاق اسم "غزة" على أحد شوارع العاصمة، بندن، يأتي تعبيرا عن حبهم ودعمهم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.