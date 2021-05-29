قائد الحرس الثوري: اليمن وفلسطين جسد واحد

ويشار إلى أن مسيرة كبيرة في العاصمة اليمنية، صنعاء، خرجت في السابع عشر من الشهر الجاري، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وفصائله في مواجهة التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والمواجهات في بلدات فلسطينية أخرى.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها جماعة "أنصار الله"، ونُظمت في ساحة باب اليمن وسط صنعاء، العلم الفلسطيني إلى جانب العلم اليمني، وشعارات منددة بـ "اعتداءات" إسرائيل على قطاع غزة واقتحامها المسجد الأقصى، وفقا لما نقله موقع قناة "المسيرة" اليمنية.

وأحرق المتظاهرون العلمين، الإسرائيلي والأمريكي، ورددوا هتافات مؤيدة لعملية "سيف القدس" العسكرية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.