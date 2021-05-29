قائد الحرس الثوري: اليمن وفلسطين جسد واحد

ونقلت "وكالة فارس"، مساء اليوم السبت، عن سلامي، تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، معتبرا اليمن وفلسطين جسدا واحدا، موضحا أن خروج الشعب اليمني بالملايين تضامنا مع فلسطين، يوضّح "مدى وحدة وتضامن الشعب اليمني المسلم والمقاوم مع أخوتهم الفلسطينيين".© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
وقال حسين سلامي:
صحيح أنّ اليمن بعيد جغرافيا عن فلسطين، لكن من الناحية الاعتقادية والإسلامية والهدف النهائي كلاهما جسد واحد.
واستطرد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "حديث عبد الملك بدرالدين الحوثي عن تقاسم رغيف الخبر مع الشعب الفلسطيني، هو قمّة الإيثار والبطولة، ومعناه أنّ فلسطين ليست وحدها كما أنّ اليمن ليست وحدها".
ويشار إلى أن مسيرة كبيرة في العاصمة اليمنية، صنعاء، خرجت في السابع عشر من الشهر الجاري، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وفصائله في مواجهة التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والمواجهات في بلدات فلسطينية أخرى.
ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها جماعة "أنصار الله"، ونُظمت في ساحة باب اليمن وسط صنعاء، العلم الفلسطيني إلى جانب العلم اليمني، وشعارات منددة بـ "اعتداءات" إسرائيل على قطاع غزة واقتحامها المسجد الأقصى، وفقا لما نقله موقع قناة "المسيرة" اليمنية.
وأحرق المتظاهرون العلمين، الإسرائيلي والأمريكي، ورددوا هتافات مؤيدة لعملية "سيف القدس" العسكرية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.
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