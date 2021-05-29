السعودية.. النيابة تحذر من إثارة معلومات مغلوطة عن القرارات التنظيمية

ونشرت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، حذرت من خلالها من استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

#النيابة_العامة

يُحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك. pic.twitter.com/Ehtl49kVHz — النيابة العامة (@bip_ksa) May 29, 2021

وأفادت بأنه من شأن هذه المعلومات المغلوطة تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، محذرة من المشاركة في ذلك.

وأشارت إلى أنه يُحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.