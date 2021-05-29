التحالف: اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها "الحوثيين" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، صباح الأحد، اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن التحالف، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها جماعة "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

واتهم التحالف، "أنصار الله" بـ "استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

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التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام pic.twitter.com/SUx7SppqmL — واس العام (@SPAregions) May 29, 2021

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.