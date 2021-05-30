"لن نسكت... توقفوا عن قتلنا" مسيرة نسوية في بيروت

انطلقت بعد ظهر اليوم الأحد، الموافق لـ 30 أيار/ مايو الجاري، تظاهرة "نسوية" في بيروت ضد التحرش وتعنيف النساء، رافعين شعارات وهتافات منددة بالمتحرشين والمعنفين.