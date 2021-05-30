تسجيل
20:29 GMT30 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات ضد الحكومة العراقية في بغداد

    هل يشهد العراق مواجهات جديدة بين الحشد الشعبي والقوات الحكومية الأيام القادمة؟

    © AP Photo / Hadi Mizban
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049074847_0:278:3145:2047_1200x675_80_0_0_99d8d9ebe91bf352833f60d8947b919a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105301049113561-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9%D8%9F/

    كشفت أحداث الأربعاء الماضي، بعد الاستعراض المسلح في المنطقة الخضراء النقاب عن حقيقة الوضع الأمني وفوضى السلاح في البلاد، وأن القوات الحكومية ربما تكون غير قادرة على المواجهة بعد تحريك قواتها.

    فهل تصل الأمور إلى المواجهات المسلحة بين الحكومة والحشد؟

    يقول  المحلل السياسي العراقي، إياد العناز: "إن جميع القوى السياسية من أحزاب السلطة والكتل السياسية المتنفذة تعمل على محاولة عدم إيجاد أي منازعات ومناكفات تصل إلى حد المواجهات العسكرية بين جميع الأطراف، للحفاظ على بقائها واستمرار تنفيذ أدواتها الساعية للتمسك بمنافعها المالية ومصالحها الفئوية، ومهما وصلت حدة المواقف والتصريحات فإنها تكون بعيدة عن المواجهة المباشرة، لأنها لا تخدم جميع الشركاء السياسيين، ولأن القاسم المشترك بينهم هو العمل على ديمومة العملية السياسية القائمة في العراق".

    الانتخابات البرلمانية في العراق
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    خبير: مصير الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق "مجهول" بسبب التوترات الأمنية

    صورة واقعية

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد العناز أن "ما حدث في الأيام الماضية بمحاصرة المنطقة الخضراء التي تتواجد فيها البعثات والهيئات الدبلوماسية والمكاتب الرئيسية، التابعة لبعض المسؤولين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودور بعض المسؤولين والنواب، أعطى صورة واقعية لطبيعة التعامل الميداني وفرض إرادة السلاح وإظهار قوة المليشيات وعدم التزامها بالقوانين والأنظمة التي تدعي أنها جزءا منها".

    وأشار المحلل السياسي، إلى أن "ما تمخض عنها أصبح أمرا يخشى منه الجميع، وسارعت جميع القوى لاحتواء الموقف وعدم التصعيد بوتائر عالية، وعلى لقاءات متواصلة أدت إلى احتواء الأمر".

    المنظومة السياسية

    وأكد العناز على أن "المنظومة السياسية تبقى في العراق، محاطة بالعديد من التأثيرات الخارجية والداخلية التي تؤثر على طبيعة عملها وسلامة قراراتها وخططها، لقيادة المجتمع وايجاد منظومة أمنية تساهم في تأسيس مرتكزات حقيقية بقرارات جريئة، وبرامج أمنية وأدوات فعالة تواجه بها أي تحركات مشابهة".

    حماية الكاظمي

    برهم صالح
    © REUTERS / AKO RASHEED
    الرئيس العراقي يشدد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

    من جانبه، قال عبد القادر النايل المحلل السياسي العراقي، إن "تحريك القوات الحكومية إلى المنطقة الخضراء جاء بالدرجة الأساسية لحماية الكاظمي، والمنطقة الخضراء التي تضم مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلا عن أنها تحتوي على مقر السفارة الأمريكية من تهديدات المليشيات، ولاسيما بعد دخول نوري المالكي على خط دعم مليشيات الحشد، التي أسقطت هيبة العملية السياسية، عندما أهانت أهم رمز لها وهي المنطقة الخضراء".

    وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، "الآن اللواء 56 والقوات الأخرى كلها تحت سطوة وهيمنة المالكي، ومن هنا بعد نصيحة أمريكية، فإن الكاظمي اتخذ قرار استبدال القوات العسكرية في المنطقة الخضراء، خشية انقلاب مدبر أو اقتحام تقدم عليه مليشيات الحشد الشعبي التي تواطئت معها القوات التي كانت تمسك بمداخل المقرات الحكومية".

    مستقبل مجهول

    وأوضح النايل، بأنه "من هنا يتضح أن القضية لا تتعلق بصِدام مع مليشيات الحشد الشعبي، وأن الكاظمي جعل صورة الحكومة وقواتها ضعيفة بعد زيارته الأخيرة للمالكي وطلب وساطته مع مسؤولي المليشيات للتهدئة،  وللوصول إلى تاريخ الانتخابات المبكرة التي أصبح سيناريو تأجيلها الأقرب من إجراءها وهذا ما سيعزز فقدان الشعب العراقي أي شعور بأهمية الانتخابات، لأن السلاح هو من حسمها بشكل مبكر، وبالتالي فقدوا الثقة في إصلاح العملية السياسية الحالية وتقليل ضرر المليشيات على العراق وإيقاف الجريمة المنظمة، مما سيلقي بظلاله  على جميع القوات العسكرية والأمنية، لأنها فشلت في حماية نفسها، فكيف يمكن أن تحمي الشعب، وهذا سيفضي إلى ذهاب العراق إلى المجهول في الأشهر القادمة".

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
    وزير الدفاع العراقي: اعتقال قاسم مصلح جرى بطريقة خاطئة

    مرحلة انتقالية

     ومن جانبه، قال العناز: إنه "من جهة أخرى ستتصاعد التظاهرات المطالبة بمرحلة انتقالية ربما يفرضها مجلس الأمن الدولي بحكومة طوارئ وطنية،  لأن العراق لازال تحت الفصل السادس، وفقرات من الفصل السابع، وأن قانون تفويض استخدام القوة لازال ساري المفعول لدى الرئيس الأمريكي إلى الآن".

    وأكد مصدر عراقي، أمس السبت لـ "RT"، أن "التوتر بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والحشد الشعبي الذي فرض أكثر من شرط على الكاظمي، لم ينته".

    وقال المصدر، إن "قادة الحشد الشعبي والفصائل الشيعية مازالوا يشترطون على الكاظمي إقالة رئيس لجنة مكافحة الفساد، الفريق أحمد أبو رغيف، من منصبه مقابل إنهاء التوتر وتخفيف التصعيد".

    وأضاف، أن "سبب المطالبة بإقالة أبو رغيف، تعود لتنفيذه عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح".

    وأشار المصدر، إلى أن "محاولات إنهاء التوتر الذي حصل خلال اليومين الماضيين، لم تنجح، وهناك غضب من الفصائل الشيعية المسلحة تجاه الكاظمي".

    واتهم تحالف "الفتح" في العراق، الخميس الماضي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية.

    وشهدت العلاقة بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي، توترا خلال الأيام الماضية، على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد، قاسم مصلح.

    انظر أيضا:

    "صيف ساخن في العراق".. الانفلات الأمني والاغتيالات يهددان العملية الانتخابية في البلاد
    المفوضية العراقية تعلن موعد الحملة الإعلانية للانتخابات النيابية
    العراق...إنشاء منصات غاز سريعة النصب لزيادة ساعات تجهيز الطاقة
    الحرس الثوري: تفكيك خلية إرهابية على الحدود العراقية
    الكلمات الدلالية:
    مواجهات, الحكومة, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فنانون يؤدون عرضًا خلال احتجاجات جديدة ضد حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في ميديلين، كولومبيا 26 مايو 2021
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    إنفوجراف.. مصر تتوسع في أفريقيا بـ4 اتفاقيات دفاعية
    مصر تتوسع في أفريقيا بـ4 اتفاقيات دفاعية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك