دبي تبدأ في تطعيم الأطفال من عمر 12 حتى 15 عاما

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، أن الإمارة بدأت في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح "فايزر".

وصرح المكتب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "دبي توسع حملتها للتطعيم ضد فيروس كوفيد 19، حيث بدأت في تقديم لقاح فايزر إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما".

#Dubai expands its Covid-19 vaccination campaign, as @DHA_Dubai starts offering the Pfizer-BioNTech vaccine to 12-15 year-olds. pic.twitter.com/ofnNLbPhFt — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 1, 2021

​وتظهر بيانات "رويترز" أن الإمارات بها واحدا من أعلى معدلات التحصين في العالم، حيث حصل نحو ثلثي السكان على جرعتين من لقاحات: فايزر، وسينوفارم، وأسترا زينيكا أو سبوتنيك V.