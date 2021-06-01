الإعلامية إيمان الحصري تتصدر محركات البحث بسبب حالتها الصحية

إثر الإعلان عن تدهور حالتها الصحية، تصدر اسم الإعلامية المصرية إيمان الحصري محركات البحث، اليوم الثلاثاء.

وقبل نحو أسبوعين، أجرت إيمان الحصري عملية جراحية، الأمر الذي تسبب في وقوع مضاعفات بالغة.

وتسبب هذا في خضوعها لعدد من العمليات الجراحية، في محاولة لتلافي الأضرار الناتجة عن أول عملية جراحية خضعت لها.

وهذه هي أبرز المعلومات عن الإعلامية المصرية بحسب وسائل إعلام محلية:

الحصري هي نجلة الكاتب الصحفي الراحل أحمد الحصري، الذي عمل مديرا لتحرير وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

استهلت الإعلامية المصرية عملها بقناة "النيل" للأخبار كمراسلة، في عام 2002، بعد تخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

عملت كمقدمة برامج في قناة "النيل" للأخبار، قبل أن تشارك في تقديم البرنامج الشهير "البيت بيتك" في عام 2006 على التليفزيون الرسمي.

وفي وقت لاحق، انتقلت إلى قناة "الحرة" لتقدم برنامج "هن"، الذي اهتم بتناول قضايا المرأة العربية.

وفي عام 2012 انتقلت لقناة "صدى البلد"، لفترة قصيرة، ومنها لقناة "المحور" لمشاركة في تقديم برنامج "90 دقيقة".