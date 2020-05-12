وفاة مذيعة بالتلفزيون المصري إثر إصابتها بكورونا.. ونقابة الإعلاميين تنعاها

توفيت، اليوم الثلاثاء، المذيعة المصرية رشا حلمي والتي تعمل في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعى نقيب الإعلاميين في مصر الدكتور طارق سعدة، الراحلة. كما نعاها زملاؤها الذين عبروا عن حزنهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان خالد كامل، الموظف بالتلفزيون المصري، قد أعلن خبر رحيل زوجته رشا حلمي، ونعاها عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "البقاء والدوام لله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، زوجتي السيدة رشا حلمي، في ذمه الله... اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعاً لها".

وفي السياق ذاته، قالت رئيسة قطاع الأخبار أميرة سالم، إن "رشا حلمي هي أول حالة وفاة بالتلفزيون المصري، ووافتها المنية متأثرة بفيروس كورونا".

وأشارت إلى أن "الراحلة لم تأت إلى مبنى التلفزيون المصري منذ فترة، ولم يحدث اختلاط مع زملائها، حيث كانت تعمل في الأقمار الصناعية بقطاع الأخبار". بحسب موقع "المصري اليوم".

وكانت الإعلامية رشا حلمي قد أصيبت بالفيروس منذ أيام وتم نقلها إلى مستشفى الحميات حتى توفيت صباح اليوم أثناء فترة علاجها.