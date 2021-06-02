"الأونروا" تحث إسرائيل على التوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح

حث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إسرائيل على التوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح.

وأضاف لازاريني في تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية": "سأستمر في طرح قضية عائلات الشيخ جراح في كل المحافل".

المفوض العام للأونروا: على إسرائيل أن تتوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 2, 2021

وأكد أن "إرغام الناس على ترك منازلهم يتعارض مع القانون الدولي".

وأشار إلى أن "عائلات الشيخ جراح تحت ضغوط شديدة بسبب الممارسات الإسرائيلية".

كما دعا إسرائيل للتوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح.

وفي وقت سابق، حذرت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، الذين يحتجون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.